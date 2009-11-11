Ющенко назвал Тимошенко бомжом

Президент Виктор Ющенко заявляет, что реклама премьера Юлии Тимошенко стоила дороже, чем нужно на борьбу с эпидемией гриппа.

"Если речь идет о средствах, то проведение Майдана и рекламной агитации, которая сегодня на каждом столбе висит - и в городе, и в лесу - обошлась дороже, чем затраты на борьбу с эпидемией", - сказал президент во время "горячей линии" в "Комсомольской правде в Украине", отвечая на вопрос, где взять миллиард гривен на борьбу с эпидемией.

"Мы говорим о открытом обществе и честной власти... Где берутся сотни миллионов гривен на эту рекламу у премьера, у которого нет ни квартиры, ни кусочка земли, ни машины? Бомж!", - возмутился Ющенко.

"Как можно в 50 лет бомжом жить в стране? Этот ведь вопрос добродетели, и не воспринимайте это как нападку на Юлию Владимировну. Но если в 50 лет нет ни кола, ни двора, то какой он (политик) хочет дать ответ нации, как устроить будущее", - спросил президент.

Он посоветовал Тимошенко сначала "устроить свое будущее".

По материалам Украинской правды

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