В Симферополе митинговали против выселения ялтинской спецшколы

Родители детей из крымского поселка Гурзуф (Большая Ялта) требуют от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обеспечить нормальное функционирование артековской специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков.

Об этом говорится в резолюции митинга, который прошел в среду в Симферополе.

Председателя парламента Владимира ЛИТВИНА и народных депутатов пикетчики просят внести изменения в законодательство для юридического обоснования работы школы на территории Международного детского центра «Артек».

Акция возле здания представительства президента в Крыму собрала около сотни человек - родителей и активистов ряда общественно-политических сил.

Митингующие держали транспаранты «Хватит грабить. Прочь от детей и школы!», «Нет ликвидации Артековской школы!», «Україно, ми тобі потрібні?!», скандировали «Позор!», «Детям - учебу! Учителям - работу!» и требовали отставки гендиректора «Артека» Бориса НОВОЖИЛОВА.

3 ноября Апелляционный хозяйственный суд Севастополя оставил в силе решение суда первой инстанции о выселении спецшколы из занимаемого помещения на территории «Артека».

В школе обучаются почти 200 гурзуфских детей. Заведение посещают также приехавшие отдыхать в «Артек» ребята. Гурзуфские дети и артековцы учатся отдельно друг от друга.

«У нас есть все уставные документы, у нас нет одного маленького документика - договора аренды с «Артеком». Проблемы начались тогда, когда мы перешли в новое здание, оно - лакомый кусочек», - утверждает представитель родительского комитета Марина ЗАБРОДСКАЯ.

Администрация «Артека» неоднократно заявляла: спецшкола не имеет отношения к МДЦ и находится в подчинении Ялтинского горсовета. В «Артеке» говорят, что заведение незаконно работает в помещении корпуса детского центра, предназначенного для организации учебного процесса «артековцев».

Вместе с тем, обещают в «Артеке», силовыми методами выселять гурзуфских детей они не будут.

В Гурзуфе, кроме артековской, есть еще одна школа. Правда, как говорят родители, она перегружена, кроме того, там не делают упор на иностранные языки.

Митинг в Симферополе администрация лагеря называет провокацией.

НОВОЖИЛОВ на пресс-конференции заявил, что решать вопрос законности работы спецшколы должны власти Ялты и министерство образования Крыма.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО говорит, что «никто выселяться из школы не будет». «Мы проиграли еще один суд по "артековской школе", но готовим кассационную жалобу», - сказал он.

«Честно говоря, довольно странный спор - спорит город с государством («Артек» - госпредприятие) о сохранении школы. На территории МДЦ «Артек» есть и гостиница, и обменный пункт… Почему нужно выселять школу?», - отметил БРАЙКО.

«Город готов финансировать школу полностью - и аренду, и коммунальные услуги, и зарплату учителей», - сказал мэр.

Для этого нужен договор между Ялтой и «Артеком», но заключить его сегодня невозможно, отметил БРАЙКО. Поясняет: в законе об «Артеке» не учтены интересы спецшколы: «То есть вопрос о возможности МДЦ «Артек» передавать помещения школы в аренду».

«На этом формальном основании мы и проигрываем суды. Мы обращались от имени ялтинского горсовета в ВР АРК с просьбой внести необходимые изменения в закон, а крымские депутаты обращались с такой же просьбой в ВР Украины. Пока такие изменения не внесены - город будет судиться, вплоть до высшей судебной инстанции, отстаивая право школы на работу в нынешнем помещении. Хотя мое личное мнение - такие вопросы не должны решаться в судах», - отметил мэр Ялты.