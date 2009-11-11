Москаль взялся за Жидика

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит руководство автономии и управление госслужбы страны провести проверку в отношении министра курортов и туризма республики Андрея СУМЦОВА.

МОСКАЛЬ обращает внимание: СУМЦОВ, являясь госслужащим, одновременно руководитит коммерческой структурой, обслуживающей кооперативное предприятие "Альпийское село", которое зарегистрировано в Алуште.

"Занимает должность директора и бухгалтера, что является несовместимым с государственной службой", - утверждают в крымской милиции.

Кроме того, СУМЦОВ ранее носил другую фамилию.

"После того как Луцким РОВД в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 103 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года), в 1999 году изменил фамилию с ЖИДИК на СУМЦОВ", - говорится в сообщении пресс-службы милиции.

"Ситуация с подбором кадров на министерские посты в правительстве Крыма оставляет желать лучшего", - добавили в пресс-службе.

МОСКАЛЬ направил письма председателю Совета министров автономии Виктору ПЛАКИДУ и руководителю Главного управления государственной службы Украины Тимофею МОТРЕНКО.

Комментарием министра агентство не располагает. СУМЦОВА нет на рабочем месте - он в командировке, сообщили в приемной чиновника.