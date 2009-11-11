Витренко отказали в президентстве

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО в регистрации кандидатом на пост Президента Украины.

ЦИК мотивировала решение тем, что ПСПУ, которая выдвинула ВИТРЕНКО кандидатом на пост главы страны, внесла денежный залог в размере 1964 грн. вместо требуемых по закону 2,5 млн. грн.

Как заявила ВИТРЕНКО членам ЦИК, 1964 грн. - это средняя зарплата в Украине в сентябре 2009 года.

«Отказать мне и нарушать, а я подсчитала, 14 статей Конституции, - это ни с какой точки зрения нельзя признать нормальным в цивилизованой правовой стране. И еще по поводу суммы залога: мы внесли 1964 гривны. Мы подсчитали, сколько нужно лет человеку, получающему среднюю зарплату, чтобы собрать 2,5 миллиона - 106 лет», - сказала ВИТРЕНКО.