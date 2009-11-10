Ющенко не намерен переносить президентские выборы
Он не играет в манипуляции
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что дата проведения выборов главы государства 17 января 2010 года не будет перенесена.
"Избиратель должен быть готов прийти 17 января на выборы и выразить свою позицию", - сказал ЮЩЕНКО.
Он подчеркнул, что выборы являются тестом для общества. "Приходит время, когда необходимо определиться в своем выборе, в своей судьбе, в судьбе страны. Поэтому играть в манипуляции или в карантины, или в чрезвычайное положение я не буду", - заявил ЮЩЕНКО.
На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА и заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ допускали возможность введения чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией гриппа. ПОПОВ заявлял, что выборы Президента могут состояться одновременно с местными выборами 30 мая.
Однако ЮЩЕНКО после этого отмечал, что сегодня нет оснований для введения в государстве чрезвычайного положения.