Джип без водителя убил двух женщин-пешеходов
18:30, 10 ноября 2009Крым
0 0
ЧП в Севастополе
Внедорожник, двигаясь без водителя задним ходом, насмерть сбил двух женщин-пешеходов во вторник в Севастополе, сообщил пресс-центр ГАИ города.
36-летний водитель, оставив машину, не принял всех мер для недопущения ее самостоятельного движения.
Автомобиль наехал на двух находившихся на тротуаре пешеходов, 1953 и 1957 годов рождения. Перед этим машина сбила стальную трубу.
Водитель пытался с помощью домкрата приподнять авто, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Вызвали «скорую помощь», наряд ГАИ и аварийную бригаду газовой службы.
Женщины умерли на месте происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter