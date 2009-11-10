Джип без водителя убил двух женщин-пешеходов

18:30, 10 ноября 2009
Крым
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ЧП в Севастополе

Внедорожник, двигаясь без водителя задним ходом, насмерть сбил двух женщин-пешеходов во вторник в Севастополе, сообщил пресс-центр ГАИ города. 

36-летний водитель, оставив машину, не принял всех мер для недопущения ее самостоятельного движения.

Автомобиль наехал на двух находившихся на тротуаре пешеходов, 1953 и 1957 годов рождения. Перед этим машина сбила стальную трубу.

Водитель пытался с помощью домкрата приподнять авто, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Вызвали «скорую помощь», наряд ГАИ и аварийную бригаду газовой службы.

Женщины умерли на месте происшествия.

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