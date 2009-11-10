Ющенко пристроил экс-главу Черноморнефтегаза

Президент Виктор ЮЩЕНКО назначил Анатолия ПРИСЯЖНЮКА заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

56-летний ПРИСЯЖНЮК является депутатом крымского парламента, избран по спискам Компартии, беспартийный.

20 октября наблюдательный совет Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь) назначил Валерия ЯСЮКА председателем правления компании вместо Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

ПРИСЯЖНЮК возглавлял «Черноморнефтегаз» последние три года.

Он имеет опыт работы в силовых структурах. В частности, с 1994 года по 2001 год был заместителем начальника милиции Крыма, с 2001 года по 2003 год – начальником Управления МВД Украины в Полтавской области, с 2003 года по май 2005 года – заместителем министра внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности.