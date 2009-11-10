Севастополь выделил больницам антигриппозный миллион гривен

Севастопольский городской совет путем внесения изменений в общий фонд бюджета перераспределил средства, благодаря чему выделил из резервного фонда 1 млн. грн. учреждениям здравоохранения для обеспечения их работы в эпидемиологической обстановке - на приобретение медикаментов.

Как передает корреспондент УНИАН, 455 тыс. грн. решено направить больницам города, 385 тыс. грн. - специализированным больницам, 100 тыс. грн. - станции скорой неотложной помощи и 60 тыс. грн. - поликлиникам.

Как сообщила начальник главного финансового управления городской госадминистрации Ирина НЕСТЕРОВА, одновременно с выделением средств из местного бюджета учреждения здравоохранения получат целевую помощь из государственного бюджета.

По ее информации, вместе с лекарственными препаратами, которые будут поступать в медучреждения, будут также выделяться дополнительные средства, и часть этих средств будет направлена на приобретение бензина для машин «скорой помощи».

Комментируя решение, председатель горсовета Валерий САРАТОВ отметил: «Предполагается, что все эти средства будут направлены на приобретение антибиотиков, противовирусных препаратов, препаратов интенсивной терапии, лекарственных средств и вакцин».

По его мнению, «очень важно, что горсовет принял это решение, когда в городе не превышен эпидемиологический порог. Это позволит вовремя иметь необходимые лекарства и оказать помощь людям».

По состоянию на 9 ноября в Севастополе ОРВИ и сезонным гриппом заболело 65 человек на 10 тыс. населения, тогда как эпидпорог - 100 случаев заболеваний на 10 тысяч человек. «Калифорнийский» грипп в городе не выявлен.