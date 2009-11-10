СБУ надеется, что Россия заберет своих людей из Крыма

В Службе безопасности Украины выражают надежду, что Россия до конца года отзовет сотрудников ФСБ, работающих в органах управления и подразделениях Черноморского флота на территории Крыма.

«В СБУ уверены, что Российская Федерация выполнит свои международные обязательства, и сотрудники ФСБ покинут территорию Украины до конца года. У нас нет оснований в этом сомневаться», - подчеркнули в пресс-центре украинской спецслужбы.

По информации военного эксперта, редактора проекта «Флот2017» Дмитрия ТЫМЧУКА, «такой вывод готовится, и очень скоро произойдет - в течение двух месяцев».

«Для людей, мало-мальски знакомых с повседневной деятельностью войск, такой поворот событий выглядит, по меньшей мере, странно. В силу своей специфики, тем более находясь за границей, «особисты» должны приходить одними из первых, а уходить последними, ещё более странным выглядит отсутствие какой-либо реакции со стороны Москвы», - отметил ТЫМЧУК.

Он уверен, что после многочисленных комментариев и критических оценок требования Украины с российской стороны, вопрос был закрыт.

«То есть - в Москве полностью «смирились» с необходимостью убрать своих представителей ФСБ из Крыма», - считает ТЫМЧУК.

17 июня руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что после 13 декабря сотрудники ФСБ России на ЧФ РФ должны покинуть территорию Украины.

По его словам, об этом требовании российскую сторону известили по официальным каналам.

На ЧФ РФ сейчас работает 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью, сообщил глава СБУ.

НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что функции, предусмотренные украинским законодательством, в том числе по безопасности российских моряков, возложены на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.