Севастополь предлагает Ющенко объявить 2010-ый годом ветеранов

Севастопольский городской совет просит Президента, Верховную Раду и Кабинет министров объявить в Украине 2010 год Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мероприятия по празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне должны носить государственный характер, и масштаб, и решение об их проведении должно быть принято на государственном уровне», - говорится в принятом во вторник на сессионном заседании горсовета обращении.

Как считают депутаты, необходимость решения связана ещё и с тем, что «в октябре на саммите СНГ, проходившем в Молдове, 2010 год объявлен Годом ветеранов на пространстве Содружества, и он будет проходить под девизом ”Мы победили вместе”».

Руководство страны просят предусмотреть в бюджете статью расходов на проведение мероприятий, связанных с памятными событиями Второй мировой войны, а также на улучшение социальной защиты участников боевых действий Великой Отечественной войны.

«Украина в годы войны была эпицентром военных действий. Именно здесь были сосредоточены главные силы Вермахта, проводилось большинство крупномасштабных операций 1941-1944 годов, которые, в конечном итоге, решили судьбу всей войны», - говорится в обращении.

По данным депутатов, в Севастополе осталось чуть более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, а участников боевых действий периода ВОВ только 2,5 тысячи.

Севастопольский горсовет обратился к депутатам регионов Украины с просьбой поддержать его обращение к руководству страны и принять подобные документы.