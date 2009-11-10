Крым высадил 2,3 миллиона деревьев

760 гектаров леса высадили в Крыму с начала 2009 года.

«В землю опустились 2 миллиона 280 тысяч деревьев», - сообщил пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Максим ГОЛОВАНЬ.

В целом, в текущем году государственные лесные хозяйства намерены создать более 1500 га новых защитных насаждений. «Это наибольший годовой показатель за последнее десятилетие», - отметил ГОЛОВАНЬ.

Государственному предприятию «Раздольненское лесоохотничье хозяйство» поручено создать 600 га защитных лесонасаждений в степной части Крыма. «Более 1 миллиона 200 тысяч сеянцев и саженцев раздольненцы уже высадили», - сообщил пресс-секретарь Рескомлеса.