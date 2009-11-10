Совнацбез «займется» Крымом

Вопрос о выполнении в Крыму и Севастополе Конституции и законов Украины, актов президента и правительства подготовлен для рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба СНБО.

"На заседании должны быть заслушаны выводы межведомственной рабочей группы по комплексному анализу состояния выполнения Конституции и законов Украины, актов", - говорится в сообщении.

В состав группы вошли представители центральных и местных органов власти.