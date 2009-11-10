Совнацбез «займется» Крымом

13:02, 10 ноября 2009
Крым
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Выполняются ли указы Ющенко

Вопрос о выполнении в Крыму и Севастополе Конституции и законов Украины, актов президента и правительства подготовлен для рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба СНБО. 

"На заседании должны быть заслушаны выводы межведомственной рабочей группы по комплексному анализу состояния выполнения Конституции и законов Украины, актов", - говорится в сообщении. 

В состав группы вошли представители центральных и местных органов власти.

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