Анонс: в среду артековский день

Митинг и две пресс-конференции

11 ноября 10.00. Митинг-пикет против выселения Артековской специализированной школы I – III ступеней с углубленным изучением иностранных языков. Симферополь, возле здания представительства президента в Крыму. *** 11.00. Пресс-конференция генерального директора Международного детского центра «Артек» Бориса Новожилова «Ситуация вокруг «Артека» - вызов всему украинскому обществу». Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (пресс-центр). *** 12.00. Пресс-конференция членов родительского комитета против выселения школы из здания на территории «Артека». Симферополь, ул. Горького, 5 (пресс-центр рескомитета по информации).

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