Анонс: в среду артековский день
12:08, 10 ноября 2009Крым
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Митинг и две пресс-конференции
11 ноября
10.00. Митинг-пикет против выселения Артековской специализированной школы I – III ступеней с углубленным изучением иностранных языков.
Симферополь, возле здания представительства президента в Крыму.
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11.00. Пресс-конференция генерального директора Международного детского центра «Артек» Бориса Новожилова «Ситуация вокруг «Артека» - вызов всему украинскому обществу».
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (пресс-центр).
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12.00. Пресс-конференция членов родительского комитета против выселения школы из здания на территории «Артека».
Симферополь, ул. Горького, 5 (пресс-центр рескомитета по информации).
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