Яценюк обещает ликвидировать станки по печатанию дипломов

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК в случае избрания обещает закрыть те высшие учебные заведения, которые дают некачественное образование.

«Станки по печатанию дипломов при мне будут ликвидированы. В стране будет качественное образование, а не количественное», - заявил ЯЦЕНЮК вечером в понедельник на вече в центре Симферополя.

По его данным, в Украине сегодня почти 900 вузов, а во Франции, к примеру, 70. «В Украине восемьсот восемьдесят шесть высших учебных заведений. Знаете, сколько во Франции? Семьдесят», - сказал ЯЦЕНЮК.

Говоря о госсзаказе в вузах, кандидат отметил, что должна быть связка с потребностью: «кто нужен Украине через шесть лет».

«Ежегодно за средства государственного бюджета мы выпускаем взрослых людей, которые не имеют работы, не имеют будущего… Мы выпускаем тех, кто не нужны стране», - сказал ЯЦЕНЮК.