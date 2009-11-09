В Севастополе без тепла 111 домов
20:19, 09 ноября 2009Крым
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В Севастополе тепло до сих пор не подается в 111 многоквартирных домов, сообщил начальник Главного управления ЖКХ городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО на аппаратном совещании.
Планируется, что на этой неделе работы по ликвидации разрывов теплотрасс будут завершены, и тепло будут получать как все 2 тыс. 656 домов, обеспечивающихся КП «Севтеплоэнерго», так и те дома, отопление в которые подает частное предприятие «Севастопольская ТЭЦ».
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