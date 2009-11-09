Иностранцы инспектируют бригаду береговой обороны в Крыму

Иностранные верификаторы инспектируют бригаду береговой обороны Военно-морских сил Украины.

Сегодня в Крым прибыла многонациональная инспекционная группа, которую возглавляет полковник Королевских вооруженных сил Норвегии Арне КНАПСКОГ. В ее составе - представители верификационных структур Голландии, Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Чехии.

В рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе они проинспектирует подразделения отдельной бригады береговой обороны, сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны.

Иностранные верификаторы проверят официально предоставленную Украиной информацию относительно количества вооружения и военной техники в бригаде. Им покажут военное имущество, которое подлежит контролю согласно договору.

От Украины группу верификаторов сопровождает начальник Центра обеспечения реализации договоров (Одесса) полковник Олег ПОГИБКО.

Визит инспекционной группы в отдельную бригаду береговой обороны завершится 10 ноября.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе является одним из документов в области контроля над обычным вооружением.