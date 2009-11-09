Большинство украинцев не видит угрозы в пребывании ЧФ РФ в Крыму

Большинство украинцев не видят угрозы для целостности нашей страны в том, что Черноморский флот России находится в Крыму.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель социологических проектов Центра ”Третий сектор” Татьяна ЯРОВАЯ, ссылаясь на результаты проведенного со 2 по 8 ноября социологического исследования.

Так, согласно данным исследования, абсолютно не видят угрозы целостности Украины 59,9% респондентов и сказали, что “скорее не видят” угрозы, - еще 8,8%.

О явной угрозе целостности Украины от пребывания Черноморского флота в Крыму сказали 13,4%, “скорее видят” угрозу - еще 8,7% опрошенных.

Не смогли определиться 9,2% респондентов.

По словам ЯРОВОЙ, если рассмотреть результаты ответов по регионам, то наибольший процент тех, кто считает присутствие военного флота России в Крыму угрозой для Украины, - в Центральном регионе. Наибольший процент тех, кто с ними не согласен - 79,5% - это мнение респондентов Южного региона. Наибольший процент тех, которые выбрали ответ “скорее видят” угрозу, в Западном регионе - 23,8%; “скорее не видят” угрозы - жители Центрального региона - 16,1%. Наибольший процент тех, кто не смог определиться с ответом, в Восточном регионе -15,7%.

Опрос проводился путем интервью и им были охвачены 2,5 тыс. респондентов. Максимальная погрешность выборки составляет 3%.