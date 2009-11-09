Тимошенко и Януковича ждет судьба большевиков, считает Яценюк

Украине нужно менять политическую элиту, считает лидер организации «Фронт перемен», кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК.

«Политическая эпидемия идет последние пять лет очень активно. У нее бывают разные фазы, сейчас фаза обострения, связанная с президентскими выборами. Больной скорее мертв, чем жив в плане действующей украинской политической элиты. Не вижу необходимости его лечить, вижу необходимость поменять», - сказал А.ЯЦЕНЮК сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«То ли он (ЯНУКОВИЧ), то ли она (ТИМОШЕНКО) - результат тождественный, и мы его уже видели, - сказал ЯЦЕНЮК. - Формат следующий: пятьдесят против десяти, то есть ЯНУКОВИЧ - тридцать, ТИМОШЕНКО - двадцать, ЯЦЕНЮК - десять, ну посмотрим, смогут ли эти десять процентов пересилить большевиков. В стране новые большевики, но я думаю, участь у них будет такая же, как у предыдущих».

ЯЦЕНЮК считает, что Украине нужно менять не только президента, но и избирать в 2010 году новые парламент и местные органы власти, иначе «все болото останется».

«Избирательный процесс не закончится выборами президента. Если мы говорим о новом курсе страны, то это качественное изменение власти. Качественное предусматривает как изменение системы, так и смену людей, которые представляют систему. Исходя из этого, в стране должен быть новый президент, новый парламент и новые органы местной власти, тогда страна может получить развитие, может идти путем модернизации», - сказал кандидат.

ЯЦЕНЮК добавил, что Верховная Рада должна избираться на основании нового избирательного закона. «Мы должны голосовать за депутата, который закреплен за округом и принадлежит к той или иной партии», - сказал он.