Яценюк думает, что он - серьезный игрок в танке

Кандидат на пост Президента Украины, лидер организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает себя «серьезным игроком» на предстоящих выборах, против которого борется как Партии регионов, так и Блок Юлии Тимошенко.

«Против меня борются две клановые группы - это Партия регионов и БЮТ. Иногда складывается впечатление, что у них общий штаб», - сказал кандидат сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По его мнению, «регионалы» и «бютовцы» с помощью схемы «рейтинг у ЯЦЕНЮКА падает не почасово, а посекундно» хотят влиять на сознание украинцев.

При этом, заявил руководитель «Фронта перемен», «национальные лидеры на рейтинг не смотрят». Рейтинг будет виден непостредственно на выборах, считает кандидат в президенты. «До 17-го числа (17 января 2010 года) они (ПР и БЮТ) будут активно бороться с третьим серьезным игроком», - заявил ЯЦЕНЮК.

«Все предыдущие выборы в Украине были, как правило, между двумя политиками. Тут появился третий. Что делают, когда появляется третий? Двое объединяются и его активно выталкивают. Вы увидите очень много интересной социологии, интересных новостей о третьем кандидате», - сказал он.

Таковы сегодня правила политической борьбы в Украине, констатировал ЯЦЕНЮК, добавив, что «нужно бороться». «Если залез в танк, то главное в танке - понятно, что не сделать, - добавил кандидат. - Ехать надо, целиться и стрелять!».