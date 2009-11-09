В подвале жилого дома в Симферополе нашли ракеты

Девять советских осветительных ракет нашли сотрудники теплокоммунэнерго в подвале девятиэтажного дома в Симферополе.

О находке на улице Ракетная коммунальщики сегодня утром сообщили спасателям, информирует пресс-служба крымского управления МЧС.

На место обнаружения ракет выехали сотрудники МЧС, МВД, СБУ и контрразведки.

«Угрозы взрыва ракеты не представляют. Впрочем, и безопасными их назвать, как и всякий, начиненный порохом предмет, нельзя», - отметили спасатели.

Изъятием и уничтожением боеприпасов занимаются правоохранительные органы.

«Откуда и как появились в доме ракеты, выясняется», - добавили в МЧС.