Капитана сняли с судна в Керчи

13:40, 08 ноября 2009
Крым
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Капитан судна «Делавар», которое находится на якорной стоянке в Керченском проливе, госпитализирован в больницу из-за ухудшения здоровья.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба крымского управления МЧС, информация о заболевшем члене экипажа поступила вечером 7 ноября.

На борт судна «Делавар» (Одесса, флаг Грузии, c грузом пшеницы) доставили медицинского работника.

«После проведения обследования 53-летнего мужчину госпитализировали в неврологическое отделение», - сказано в сообщении.

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