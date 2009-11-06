Из-за гриппа перенесут выборы?

Заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ не исключает введения чрезвычайного положения в стране, если правительству не удастся взять под контроль ситуацию с эпидемией гриппа.

Такое мнение он высказал в авторской статье «Выборы ведут к "свиному" сценарию», размещенной на «Украинской правде».

По мнению ПОПОВА, эпидемия гриппа радикально изменила ход избирательной кампании. «Изменена приоритетность вопросов повестки дня, поломаны планы агитационных кампаний, штабы срочно пересматривают набор технологий для продвижения своих кандидатов», - пишет автор.

По его словам, предварительные попытки набрать рейтинг за счет скандалов с «липовыми» дипломами», «педофилией» не дали ожидаемых результатов. «Оставался единственный инстинкт, на котором можно заработать электоральные дивиденды – страх», – отметил он.

По мнению ПОПОВА, приход калифорнийского штамма гриппа в Украину оказался очень своевременным. «Без информационной кампании вокруг этого порядок кандидатов в рейтинге вряд ли изменился бы и до 7 февраля. Именно кризис, всеобъемлющий, с привлечением каждого гражданина, с эмоциями и паникой – может реально повлиять на результат выборов», – отмечает заместитель главы секретариата.

В то же время он отбрасывает искусственный характер эпидемии. «Специалисты доказывают, что она таки есть, и что действительно болезнь серьезна и бороться нам с ней – не одна неделя. К сожалению, приход эпидемии мы проспали, равно как и приход финансового кризиса», – отмечает автор статьи.

«Первые десять дней борьбы с гриппом – 10:0 в пользу эпидемии. Система власти реагирует достаточно медленно и часто непрофессионально, в борьбе больше политики, а не профессиональности. Если дальше будет так же, и количество больных будет расти, непременно возникнет вопрос введения чрезвычайного положения. В этом вопросе должен быть минимум субъективизма и политиканства. Если в действующих правовых условиях власть не справится – нужно вводить чрезвычайные условия в отношении правил, процедур и менеджмента», – считает ПОПОВ.

По его словам, чрезвычайное положение даст возможность взять под контроль внутренних войск и подразделений МЧС распределение лекарств, соблюдение обязательности запрещения массовых мероприятий, выполнения решений СНБО без политических дискуссий и, наконец, минимизирует появление политиков с комментариями по медицинским нюансам. Менеджмент операции через единую вертикальную систему штабов с четким подчинением уберет бюрократические преграды и конкуренцию ведомств.

«Будем надеяться, что правительство справится с эпидемией и без чрезвычайного положения, но если вирус и паника не будут погашены – руководитель правительства предстанет перед серьезной дилеммой», – отметил заместитель главы СП.

По его мнению, выпустить ситуацию из-под контроля – это прямая угроза национальной безопасности. «Внести представление о чрезвычайном положении – это перенесение избирательной кампании и потеря шансов на победу», – говорит он.

ПОПОВ отмечает, что уже сегодня эпидемия ставит вопрос о равенстве кандидатов и прав избирателей. «Режим карантина действует в областях одного политического "цвета" и не действует в других, что влияет на доступ избирателей к информации. Запрещение массовых мероприятий больше ударило по оппозиционным кандидатам, потому что кандидаты при власти могут посещать карантинные области, встречаться с активом, с прессой в рамках борьбы с эпидемией, оппозиционные кандидаты, таким образом, являются дискриминированными», – отмечает он.

Говорит ПОПОВ и о других рисках хода избирательной кампании в условиях карантина, в том числе и планах уточнения списков избирателей, набора людей в избирательные комиссии.

«Имея более 2 месяцев до дня голосования, вполне возможно преодолеть первую волну калифорнийского гриппа и не допустить следующие волны. Однако в случае объявления чрезвычайного положения выборы нужно будет не приостанавливать, а переносить», – считает заместитель главы СП .

«В случае действия режима чрезвычайного положения на протяжении двух месяцев новой датой выборов может стать 30 мая, одновременно с местными выборами, что, кстати, сэкономит государству миллиард гривен. Одновременные выборы осложняют работу комиссий, однако в условиях экономического кризиса нужно экономить», – подчеркивает ПОПОВ.