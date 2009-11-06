Тимошенко гриппом отвлекает внимание от недостатков (эксперты)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО борьбу с эпидемией гриппа использует для отвлечения внимания общества от недостатков в своей работе, говорится в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого располагает УНИАН.

«Премьер Юлия ТИМОШЕНКО пытается использовать борьбу с эпидемией в своей избирательной кампании, отвлекая внимание от ответственности своего правительства за многочисленные недоработки, в частности, за критическое состояние бюджета государства», - сказано в документе.

Польские эксперты отметили, что украинское правительство в этом году приняло на себя обязанности местных органов власти, которые в предыдущие годы занимались контролем эпидемической ситуации, и своей информационной политикой спровоцировало панику среди населения.

По оценкам польских аналитиков, количество заболеваний ОРВИ и гриппом за последние две недели отвечают показателям прошлых лет, а наличие нового вируса гриппа A/H1N1 подтверждено лишь к нескольких больных.

«Несмотря на это, информация о выявлении в Украине этого вируса, объявленная в рамках информационной кампании правительства, стала причиной паники в Украине», - убеждены польские эксперты.