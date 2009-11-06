В Крыму открыли памятник Ленину

Памятник основателю советского государства Владимиру Ленину открыли коммунисты в поселке на севере Крыма.

Он установлен по инициативе министра образования и науки автономии, коммуниста Валерия ЛАВРОВА, говорится в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.

Памятник открыт в четверг в поселке городского типа Вольное Джанкойского района, уточняют в рескоме.

Судя по фотографиям, памятник – это установленный на постаменте бюст Ленина.

7 ноября отмечается 92-я годовщина Октябрьской социалистической революции.