В Крыму открыли памятник Ленину
19:03, 06 ноября 2009Крым
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Инициатива министра образования
Памятник основателю советского государства Владимиру Ленину открыли коммунисты в поселке на севере Крыма.
Он установлен по инициативе министра образования и науки автономии, коммуниста Валерия ЛАВРОВА, говорится в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.
Памятник открыт в четверг в поселке городского типа Вольное Джанкойского района, уточняют в рескоме.
Судя по фотографиям, памятник – это установленный на постаменте бюст Ленина.
7 ноября отмечается 92-я годовщина Октябрьской социалистической революции.
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