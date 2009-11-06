ЧФ не терял секретные документы

Служебная проверка, проведенная на кораблях и в частях Черноморского флота России, не выявила недостачи или пропажи секретных документов, сообщил РИА Новости источник в одной из российских силовых структур.

Проверка началась в среду сразу после заявления главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко о якобы найденных жителями Севастополя секретных документах, касающихся деятельности ЧФ, которые, по утверждению руководителя СБУ, были переданы в местное управление службы и спецпочтой отправлены в Киев.

"Служебная проверка не выявила пропажу, утрату или недостачу секретных документов", - сказал сотрудник российской силовой структуры.

В то же время он подтвердил, что российская сторона получила пакет документов от СБУ. "Идет служебная проверка по подтверждению их подлинности", - сообщил источник.

По сообщению газеты "Коммерсант-Украина", СБУ передала ФСБ России десять секретных документов, принадлежащих штабу ЧФ, которые были случайно найдены жителями Севастополя. Речь идет о десяти документах объемом 180 страниц, имеющих гриф "секретно". В частности, среди них - "Руководство по подготовке кораблей и судов ВМФ к походам, переходам, выходам на боевую подготовку, управлению ими в ходе выполнения задачи в море" и "Инструкция по организации береговой системы наблюдения".