СНБО просят заняться незаконными стройками в Крыму

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств относительно самовольного захвата земельных участков, незаконного строительства в Симферополе жилых, офисных и развлекательных центров, а также бездеятельности правоохранительных органов рекомендует вынести рассмотрение этой проблемы на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил председатель ВСК Василий КИСЕЛЕВ на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что по итогам расследования комиссия утвердила отчет, который распространен среди депутатов Верховной Рады.

«Одним из пунктов решения, которое мы предлагаем принять Верховной Раде, будет обращение к Президенту Украины, чтобы СНБО рассмотрел ситуацию в Крыму и конкретно в Симферополе», - сказал председатель ВСК.

По его словам, комиссия обнаружила 11 объектов незаконного строительства в Симферополе, в частности, три торгово-офисных центра, стадион «Локомотив», супермаркет «Фуршет», ресторан «Прага», рынок «Лабиринт», многоквартирный дом, две автозаправочные станции.

«В центре Симферополя по центральной улице Карла Маркса без разрешения абсолютно незаконно захватываются земельные участки и строятся без разрешения архитектурной инспекции 5-6-7-этажные архитектурные сооружения. В парке имени Гагарина, по улице Толстого захватили около гектара земли, и строят развлекательный центр, полтора этажа сооружения уже возвели», - добавил КИСЕЛЕВ.

Как отметил секретарь временной следственной комиссии ВР Валерий БАРАНОВ, главная причина самовольного захвата земель и незаконного строительства заключается в отсутствии в Симферополе генерального плана застройки города, а также в неэффективной системе управления.

«Сегодня в Крыму имеет место очень серьезное сращивание власти, которой руководят криминальные авторитеты в Крыму и конкретно в Симферополе, с силовиками, в частности, бездействие органов внутренних дел, которые что-то пытаются делать, но сталкиваются с протестами прокуратуры, которая возвращает все подготовленные дела для возбуждения криминальных дел назад... Все это прикрывается судами», - сказал КИСЕЛЕВ.

Он уточнил, что суды узаконивают преступления, своими постановлениями заставляя БТИ ставить на учет самовольно построенные и не принятые в эксплуатацию объекты.

По мнению председателя ВСК, если невозможно снести незаконно построенные объекты, необходимо через суды обязать заказчиков строительства выплатить государству 50% их стоимости.

КИСЕЛЕВ рассчитывает, что рассмотрение отчета комиссии в парламенте состоится на следующей неделе.

Справка УНИАН. Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств относительно самовольного захвата земельных участков, незаконного строительства в Симферополе жилых, офисных и развлекательных центров, а также бездеятельности правоохранительных органов была создана решением ВР 9 октября.