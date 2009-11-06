Дело на миллион долларов ушло в суд

Прокуратура Крыма закончила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению председателя и землеустроителя одного из южнобережных сельских советов, а также посредника аферы в получении взятки в особо крупном размере.

«Бронзовые призеры «всеукраинского коррупционного антирейтинга» пошли под суд», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Чиновники Малореченского сельсовета и посредник требовали 1,1 млн. долларов взятки у россиянина за содействие в выделении 5 гектаров земли. Должностные лица были задержаны во второй половине августа при получении 750 тыс. долларов – части взятки.

Председателю сельсовета инкриминирован еще один эпизод вымогательства взятки в размере 300 тыс. долларов за выделение 0,5 га земли.

«Троим фигурантам прокуратурой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, – получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Собранные доказательства 6 ноября направлены в суд», – отметили в пресс-службе.