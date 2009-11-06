Условный срок за смерть байкерши

Суд приговорил сына депутата Симферопольского городского совета Виталия ФАЙНГОЛЬДА, в столкновении с автомобилем которого погибла мотоциклистка Анна Мишуткина, к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года, решив при этом освободить его от наказания с испытательным сроком два года.

Приговор судья Железнодорожного райсуда Симферополя вынес сегодня.

ФАЙНГОЛЬД признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть.

ФАЙНГОЛЬД обязан не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, должен сообщать об изменении места жительства и работы и периодически являться для регистрации.

Суд отказал отцу Мишуткиной Александру ГОППЕ в удовлетворении иска к ФАЙНГОЛЬДУ о взыскании 500 тыс. грн. морального вреда.

На решение суда можно подать апелляцию.

«Дочь погибла в таких условиях, и такое наказание!», - возмутился ГОППЕ, общаясь с журналистами. Он намерен обратиться в апелляционный суд.

Адвокат ФАЙНГОЛЬДА Анатолий ЖУКОВ решением суда доволен. «Я считаю приговор справедливым», - сказал он. ЖУКОВ отметил, что суд признал обоюдную форму вины, а его подзащитный частично возместил ущерб родственникам погибшей.

Экс-супруг байкерши Денис МИШУТКИН, на попечении которого находится несовершеннолетняя дочь Анны, получил от ФАЙНГОЛЬДА 500 тысяч гривен и не имеет к нему претензий.

Еще 125 тысяч в совокупности получил отец мотоциклистки.

Ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. После удара Suzuki отбросило на еще один автомобиль, а Bentley совершил столкновение с двумя машинами.

Мотоциклистка получила тяжелые телесные повреждения и скончалась на месте аварии.

Как установили эксперты, Bentley двигался со скоростью 171 километр в час.