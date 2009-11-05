Крымский парламент выделил 1 млн. грн. на борьбу с гриппом
13:58, 05 ноября 2009Крым
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Министр рассказал о структуре расходов
Верховная Рада Крыма выделила один миллион гривен на противоэпидемиологические мероприятия в автономии.
Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании крымского парламента.
«На 600 тысяч будут приобретаться противовирусные препараты, противогриппозные вакцины и экспресс-тесты. На 400 тысяч гривен купят передвижное рентгеновское оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких для взрослой и детской инфекционных больниц», - сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ.
В автономии вирус гриппа A/H1N1 не зафиксирован.
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