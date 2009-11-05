Крымский парламент выделил 1 млн. грн. на борьбу с гриппом

Верховная Рада Крыма выделила один миллион гривен на противоэпидемиологические мероприятия в автономии.

Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании крымского парламента.

«На 600 тысяч будут приобретаться противовирусные препараты, противогриппозные вакцины и экспресс-тесты. На 400 тысяч гривен купят передвижное рентгеновское оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких для взрослой и детской инфекционных больниц», - сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ.

В автономии вирус гриппа A/H1N1 не зафиксирован.