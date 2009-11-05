Южный берег Крыма не заполонили украинские туристы из гриппующих регионов

Наплыва жителей западных регионов Украины, где отмечен рост числа заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, на Южном берегу Крыма нет, заявляет пресс-секретарь ялтинского мэра Татьяна АГАРКОВА.

«В наших санаториях нет повышения числа отдыхающих из Западной Украины», - сообщила АГАРКОВА по телефону корреспонденту УНИАН.

Она назвала слухами информацию о том, что жители западных регионов страны устремились в санатории и частные квартиры на ЮБК «переждать грипп».

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас идет падение на 10-15% неорганизованных отдыхающих. Частники жалуются: заработка нет», - сказала пресс-секретарь мэра.

Люди останавливаются на частных квартирах, приезжая на уик-энды или в командировки.

«Популярностью пользуются однокомнатные квартиры от 100 до 250 гривен в сутки. То есть приезжают люди невысокого достатка, и приезжают они сюда не для того, чтобы пересидеть страшный грипп», - отметила АГАРКОВА.