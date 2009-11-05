Трое туристов привезли в Ялту не грипп

Трое жителей Западной Украины, отдыхающих в санаториях Южного берега Крыма, доставлены в инфекционную больницу с подозрением на грипп, однако это заболевание у них не выявлено - у людей простуда.

«Грипп не выявлен, у них обычное простудное заболевание», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

По ее словам, отдыхающих в санаториях, если у них есть симптомы простудных заболеваний, отправляют в инфекционную больницу. «В больницу отправляют всех с более-менее схожими симптомами (гриппа), чтобы подтвердить - да или нет», - сказала АГАРКОВА.

«К нам действительно поступили трое отдыхающих из Западной Украины. Но в инфекционную больницу с началом эпидемии постоянно поступают больные (отдыхающие и местные жители) с признаками простудных заболеваний. Мы берем мазки на вирус гриппа и отправляем в баклабораторию ялтинской СЭС. Сегодня нет ни одного подтвержденного диагноза ни сезонного гриппа, ни, тем более, «калифорнийского», - цитирует пресс-служба мэрии слова заместителя главврача по инфекционному отделению городской больницы №1 Ялты Галины КУЗЬМИЧ.