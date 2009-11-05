Эхо эпидемии: марлевые маски подпольно шьют в Крыму

Подпольный цех по пошиву одноразовых масок из медицинской марли выявили и ликвидировали в Крыму сотрудники налоговой милиции.

«Частный предприниматель из Красноперекопска изготавливал маски и реализовывал по 3 гривны за штуку. Эта цена превышает граничную отпускную цену», - говорится в сообщении пресс-службы крымской налоговой.

На «масочном» производстве отсутствовали необходимые документы.

Материалы по выявленному факту будут переданы в суд.

Кроме того, налоговики провели 112 проверок субъектов хозяйственной деятельности, работающих на рынке медицинских препаратов. Выявлено 14 нарушений законодательства, в 12-ти случаях зафиксировано превышение граничных цен на группу медицинских препаратов.