Президент России дал орден крымскому депутату

Лидер Русской общины Крыма, депутат Верховной Рады автономии Сергей ЦЕКОВ получил государственную награду РФ - Орден Дружбы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня вручил награды группе иностранных граждан за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничество и развитие культурных связей с РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

В Большом Кремлевском дворце Орден Дружбы получили несколько политических и общественных деятелей Украины: глава комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ, исполнительный секретарь общественно-политического объединения «Украинский форум» Георгий КРЮЧКОВ и крымский депутат Сергей ЦЕКОВ.

Различные награды получили также представители других стран.

МЕДВЕДЕВ охарактеризовал награжденных как «настоящих энтузиастов, усилиями которых на очень высоком уровне поддерживается интерес к нашей истории, к российской культуре, изучается русский язык, сохраняется целостность и многообразие того уникального явления, которое мы называем «русский мир», объединяющего и российских соотечественников, и всех друзей России на континентах нашей планеты».