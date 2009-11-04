Севастопольцы передали СБУ секретные документы ЧФ России

Жители Севастополя нашли и передали Службе безопасности Украины порядка 10 секретных документов Черноморского флота России, заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Сегодня-завтра мы вернем Черноморскому флоту России около 10 секретных документов, которые нам передали граждане Украины - жители Севастополя”, - сказал НАЛИВАЙЧЕНКО журналистам.

При этом он отметил: пока неизвестно, как документы вышли за пределы базы ЧФ.

“Пусть разбираются сами внутренними расследованиями”, - сказал глава СБУ.

Продолжая тему ЧФ в сегодняшнем эфире “Радио Свобода”, НАЛИВАЙЧЕНКО заявил: “Не надо нам ставить в вину, что мы чем-то препятствуем Черноморскому флоту. Нет. С точностью наоборот - мы им помогаем”.