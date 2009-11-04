Депортированным выделили 10 миллионов на обустройство

Правительство выделило 10 млн. грн. из стабилизационного фонда на строительство жилья для крымских татар и других ранее депортированных народов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и. о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, эти средства учтены в госбюджете на 2009 год, однако не была определена конкретная сумма.

Как уточнил УМАНСКИЙ, средства будут выделены Совету министров Крыма и, кроме вышеуказанного, они будут использованы для строительства систем водо-, газо-, электроснабжения и водоотвода, строительство и реконструкцию школ с крымскотатарским языком обучения.