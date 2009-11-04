В Украине лабораторно подтвердили 17 случаев «свиного гриппа»

В Украине лабораторно подтверждены 17 случаев заболевания людей гриппом А/Н1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

“Мы получили подтверждение гриппа А/Н1N1 в городе Киеве у человека, который умер. Подтвержден этот диагноз в военном госпитале и в Киевской области” (но пока еще лишь в областной СЭС в вирусологической лаборатории, материал доставлен в Институт эпидемиологии для дополнительных исследований), - сказала МУХАРСКАЯ.

По ее словам, продолжается рост заболеваемости именно в западных регионах страны. “Девять регионов активно втянуты в ситуацию распространения гриппа и ОРВИ. Три региона, в которых мы наблюдаем очень активный рост заболеваемости, - это Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская области. В последние дни заболеваемость перешла на центральные регионы, зарегистрировано превышение эпидемического порога в Киеве, Виннице и Чернигове”, - отметила заместитель главного санитарного врача.

Она отметила, что в предыдущие годы за сутки фиксировали 25-30 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, а в настоящее время за сутки регистрируют по 70-80 тысяч случаев простудных заболеваний. “Есть две особенности хода эпидемического сезона 2009-2010 лет - во-первых, рост заболеваемости начался на два месяца раньше (обычно это наблюдается в декабре). Во-вторых, показатели заболеваемости очень быстро растут - в несколько раз за неделю”, - отметила МУХАРСКАЯ, добавив, что на сегодня в целом по Украине количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ, - около 478 тысяч.