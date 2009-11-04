День русского единства в Севастополе не праздновали

Общественная организация «Русская оборона Севастополя» из-за судебного решения не проводила ранее назначенные ею мероприятия, посвященные Дню русского народного единства, в частности, «Русский марш».

Об этом УНИАН сообщил один из лидеров организации Михаил БРИЦЫН.

После того, как организация выиграла первый суд у Ленинской районной государственной администрации в Севастополе, активисты надеялись провести мирную акцию на площади Нахимова с возложением цветов на Графской пристани.

«Планировали вывести на площадь достаточно много людей, порядка 300-400 человек. Но вчера было решение суда об отмене всех мероприятий в Севастополе и, в частности, нашего в связи с известным постановлением Кабинета министров от 30 октября об ограничении проведения массовых мероприятий на территории Украины в связи с эпидемией гриппа», - сказал БРИЦЫН.

«Мы не теряли надежды, что все-таки сможем провести акцию, но после того, как в 16.00 во вторник ко мне приехали представители исполнительной службы управления юстиции в сопровождении двух милиционеров, мы решили не идти против закона, и отказаться от проведения мероприятия», - добавил активист.