ГАИ Крыма ожидает всплеск детской аварийности из-за карантина

Госавтоинспекция Крыма не исключает увеличения аварий с участием детей из-за трехнедельного карантина в школах, введенного в Украине из-за гриппа.

«Сейчас все учебные заведения закрыли на карантин. Большая часть детей осталась без присмотра взрослых и не задерживается дома. Уже сейчас мы замечаем все больше и больше детей, передвигающихся группами по дорогам и улицам. Они теряют бдительность: перебегают дорогу, не обращают внимания на светофоры, лихачат на велосипедах и скутерах на проезжей части. А тут и до беды не далеко», - сказано в обращении пресс-службы крымской ГАИ.

Госавтоинспекция просит родителей не оставлять детей без внимания и напомнить им о правилах дорожного движения.

Автомобилистов призывают быть особенно внимательными. «Быть готовым к появлению детей на дороге, суметь вовремя остановить автомобиль, значит, спасти детскую жизнь», - сказано в обращении.

С начала года на крымских дорогах произошло 226 аварий с участием несовершеннолетних, 34 ребенка погибли и 387 пострадали.