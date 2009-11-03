Налоговая проверила почти 70 аптек Крыма: шаром покати
Предлагают перчатки и шприцы
Cотрудники налоговой Крыма за два дня проверили 68 аптек, основные противогриппозные препараты там отсутствуют.
«Во всех проверенных аптеках установлено отсутствие основной группы препаратов», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации в Крыму.
В тех аптеках, где есть ампициллин, перчатки, шприцы, цены на них завышены на 5-10% от установленных для розницы.
Кроме того, выявлены 10 случаев нарушения порядка проведения расчетов за наличные.
Об отсутствии лекарств и повышении цен налоговики сообщили в штаб руководства по борьбе с вирусом гриппа А/Н1N1, который создан при министерстве здравоохранения Крыма, для решения вопроса об отзыве лицензий.
На аптечных спекулянтов крымчане могут жаловаться по круглосуточному телефону: (0652) 51-20-63.
В Крыму реализацией лекарственных препаратов занимается порядка двух тысяч торговых объектов.