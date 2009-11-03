Налоговая проверила почти 70 аптек Крыма: шаром покати

Cотрудники налоговой Крыма за два дня проверили 68 аптек, основные противогриппозные препараты там отсутствуют.

«Во всех проверенных аптеках установлено отсутствие основной группы препаратов», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации в Крыму.

В тех аптеках, где есть ампициллин, перчатки, шприцы, цены на них завышены на 5-10% от установленных для розницы.

Кроме того, выявлены 10 случаев нарушения порядка проведения расчетов за наличные.

Об отсутствии лекарств и повышении цен налоговики сообщили в штаб руководства по борьбе с вирусом гриппа А/Н1N1, который создан при министерстве здравоохранения Крыма, для решения вопроса об отзыве лицензий.

На аптечных спекулянтов крымчане могут жаловаться по круглосуточному телефону: (0652) 51-20-63.

В Крыму реализацией лекарственных препаратов занимается порядка двух тысяч торговых объектов.