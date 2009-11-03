Украинцы массово болеют из-за неготовности медучреждений

Массовые заболевания и смерти украинцев за последние две недели вызваны неготовностью медицинских учреждений Украины к эпидемии гриппа.

Такое мнение выразил изданию Gazeta Wyborcza руководитель заведения профилактики инфекций в Национальном институте лекарств в Варшаве Павел ГЖЕСЕВСКИЙ.

Эксперт раскритиковал панические комментарии в средствах массовой информации, отметив, что в на самом деле в Украине не происходит ничего особенного.

«Спокойно! В Украине нет нового более злого мутанта гриппа A/H1N1, чем тот, который мы имеем у себя уже несколько месяцев. Не приближается ни одна зараза, которая массово свалит тысячи поляков», - сказал он.

ГЖЕСЕВСКИЙ выразил мнение, что массовые смерти в Украине вызваны плохой диагностикой и отсутствием необходимого оборудования для лечения и самих лекарств.

«Те люди умерли от послегриппозных осложнений, в первую очередь, от воспаления легких. Это может означать, что они не имели доступа к респираторам – оборудованию, которое обычно используют при проблемах с дыханием», - сказал он.

ГЖЕСЕВСКИЙ отметил, что в европейских странах «уже не умирают» от воспаления легких.

«Похоже на то, что система здравоохранения не была подготовлена к эпидемии гриппа A/H1N1», - сказал он.

Эксперт не исключил, что причиной смертей может быть и обычный грипп.

Он также добавил, что в Германии ни один из 30 тысяч человек, подхвативших вирус A/H1N1, не умер.

По последним официальным данным, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 255 тысяч людей, что почти в 7 раз больше, чем было по состоянию на 29 октября, а количество госпитализированных увеличилось в 15 раз - до 15 тысяч.

По информации премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, по состоянию на 3 ноября в Украине вследствие эпидемии умер 71 человек.

Медики называли причиной большинства смертей пневмонию.

В Польше, по разным данным, в больницах в приграничных с Украиной районах находится от 4 до 6 человек с подозрением на заражение вирусом A/H1N1.

С мая этого года подтверждено наличие этого вируса у 170 поляков, ни один из них не умер. Больные переносили этот вирус намного легче, чем обычный грипп, и польские власти с августа даже не госпитализировали больных.