На спекулянтов в аптеках можно жаловаться налоговикам

16:06, 03 ноября 2009
Крым
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Телефон в Симферополе

Налоговая милиция предлагает жителям Крыма и туристам сообщать о нарушениях во время продажи противогриппозных лекарственных препаратов по телефону дежурной части в Симферополе.

Номер - (0652) 51-20-63.

"Если вы стали свидетелями реализации в период эпидемии гриппа противовирусных лекарств по завышенным спекулятивным ценам, сообщайте нам об этом, и по вашей информации будут приняты незамедлительные меры", - заявили налоговики. 

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