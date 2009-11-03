На спекулянтов в аптеках можно жаловаться налоговикам
16:06, 03 ноября 2009Крым
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Телефон в Симферополе
Налоговая милиция предлагает жителям Крыма и туристам сообщать о нарушениях во время продажи противогриппозных лекарственных препаратов по телефону дежурной части в Симферополе.
Номер - (0652) 51-20-63.
"Если вы стали свидетелями реализации в период эпидемии гриппа противовирусных лекарств по завышенным спекулятивным ценам, сообщайте нам об этом, и по вашей информации будут приняты незамедлительные меры", - заявили налоговики.
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