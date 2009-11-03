На спекулянтов в аптеках можно жаловаться налоговикам

Налоговая милиция предлагает жителям Крыма и туристам сообщать о нарушениях во время продажи противогриппозных лекарственных препаратов по телефону дежурной части в Симферополе.

Номер - (0652) 51-20-63.

"Если вы стали свидетелями реализации в период эпидемии гриппа противовирусных лекарств по завышенным спекулятивным ценам, сообщайте нам об этом, и по вашей информации будут приняты незамедлительные меры", - заявили налоговики.