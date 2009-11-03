Антимонопольщики возбудили чесночно-лимонное дело

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по факту необоснованного повышения цен на территории страны на чеснок, лук и лимоны.

«Сегодня есть факты необоснованного повышения цен на эти продукты», - сказал сегодня на брифинге в Киеве исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он добавил, что «возросший спрос не является основанием для повышения цен», поэтому АМКУ будет проводить проверки, и если установит нарушение, то на субъекта хозяйствования может быть наложен штраф до 10% годового товарооборота.

«Комитет будет требовать от субъектов хозяйствования точного экономического обоснования их экономического поведения. Цена на товар - это их экономическое поведение. В нее включен ряд составляющих. И если они выросли и речь идет не о прибыли, а о сверхприбыли, такие действия должны быть наказаны», - сказал МЕЛЬНИЧЕНКО.

Создана следственная группа. АМКУ собирает информацию в регионах.

Таможня будет оперативно предоставлять информацию о ввозе лимонов в Украину.