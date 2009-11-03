В Севастополе ГАИ развернула колонну с российскими ракетами - СМИ

Сотрудники украинской Госавтоинспекции 3 ноября заблокировали продвижение по Севастополю автоколонны Черноморского флота России, сообщает ИТАР-ТАСС.

В грузовике, который шел в сопровождении еще двух автомобилей и охраны, в арсенал ЧФ РФ перевозились отслужившие свой срок ракеты.

По словам представителей украинской стороны, прохождение колонны по городу не было согласовано с местными властями. Они потребовали ее возвращения в пункт отправления.

К месту событий для устранения недоразумений выехали офицеры из штаба флота.

Руководитель пресс-службы ЧФ РФ Андрей КРЫЛОВ отказался давать более подробные комментарии до того, как ситуация будет полностью прояснена.

Этот случай стал уже не первым. Ранее украинские милиционеры несколько раз блокировали передвижение по городу транспортных колонн Черноморского флота, а также его бронетехники и личного состава.

Всякий раз украинские представители заявляли, что российские военные не согласовывали с ними маршрут движения и не получали разрешения на перевозку людей и грузов.