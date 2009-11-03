125 тысяч метров марли пустят на маски в Крыму

125 тысяч метров марли отправят в крымские регионы для изготовления защитных масок, сообщил министр здравоохранения автономии Сергей ДОНИЧ.

«Рулоны марли будут розданы по регионам. Главы администраций и мэры городов уже извещены. В последующие два дня они должны организовать пошив из материала, который предоставляет Министерство здравоохранения, многоразовых масок», - сказал он сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По расчетам, для Крыма необходимо порядка 600 тысяч многоразовых масок.

«Когда возникает сложная эпидемическая ситуация, то 30% населения должно быть обеспечено марлевыми повязками», - отметил глава Минздрава Крыма.

Маски необходимы, прежде всего, врачам, беременным женщинам, ВИЧ-инфицированным и находящимся на химиотерапии онкобольным.

125 тысяч метров марли будут взяты с базы спецмедснабжения.

С 2008 года у автономии есть запас препарата «Тамифлю». 2 ноября из Минздрава Украины поступило более 6 тысяч упаковок лекарства. «Паники нет, в Крыму его («Тамифлю») достаточно», - сказал ДОНИЧ.

5 ноября на внеочередной сессии крымского парламента планируется выделить один миллион гривен на противоэпидемические мероприятия в автономии.

В Крыму сегодня вирус гриппа А/H1N1 не обнаружен.

Отмечается рост заболеваемости ОРЗ. Эпидпорог не превышен.