В Евпатории нашли 11 нелегалов

11 граждан Турции, которые нарушили правила пребывания в Украине и транзитного проезда, обнаружили крымские пограничники в Евпатории.

Нелегалов выявили в пункте пропуска «Евпаторийский морской торговый порт» во время оформления парома «Бирлик», следовавшего в Турцию, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Составлены протоколы, на каждого нарушителя украинского законодательства наложен штраф в размере 340 гривен.