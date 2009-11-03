В Евпатории нашли 11 нелегалов

10:44, 03 ноября 2009
Крым
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Каждый оштрафован на 340 гривен

11 граждан Турции, которые нарушили правила пребывания в Украине и транзитного проезда, обнаружили крымские пограничники в Евпатории.

Нелегалов выявили в пункте пропуска «Евпаторийский морской торговый порт» во время оформления парома «Бирлик», следовавшего в Турцию, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Составлены протоколы, на каждого нарушителя украинского законодательства наложен штраф в размере 340 гривен.

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