В Евпатории нашли 11 нелегалов
10:44, 03 ноября 2009Крым
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Каждый оштрафован на 340 гривен
11 граждан Турции, которые нарушили правила пребывания в Украине и транзитного проезда, обнаружили крымские пограничники в Евпатории.
Нелегалов выявили в пункте пропуска «Евпаторийский морской торговый порт» во время оформления парома «Бирлик», следовавшего в Турцию, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Составлены протоколы, на каждого нарушителя украинского законодательства наложен штраф в размере 340 гривен.
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