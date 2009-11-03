Пограничники ввели масочный режим

Сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска несут службу с марлевыми профилактическими повязками на лице.

«На участке ответственности Азово-Черноморского регионального управления принимаются меры по профилактике ОРВИ в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране», - сказано в сообщении пресс-службы управления.

Медицинский персонал переведен на круглосуточное дежурство. Каждый день проводится мониторинг здоровья пограничников.

С персоналом службы провели инструктаж для выявления признаков болезни у пересекающих госграницу Украины. «В случае выявления больные немедленно будут направляться в местные лечебные заведения, а информация о них передается в службу охраны здоровья Минздрава», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с середины октября пограничники в пункте пропуска «Крым» несут службу в усиленном режиме в связи со вспышкой африканской чумы в Краснодарском крае России. «Тщательно осматривается весь автотранспорт, следующий в Украину, для недопущения ввоза зараженных мясопродуктов на территорию страны», - сообщила пресс-служба.