Отец с сыном погибли в аварии в Крыму

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Симферопольском районе Крыма.

Авария произошла сегодня утром, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Honda Accord съехала в кювет и врезалась в дерево.

«Погибли отец и сын», - сообщили спасатели. Оба - из Симферополя.

Еще один симферополец госпитализирован в больницу.