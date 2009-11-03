Отец с сыном погибли в аварии в Крыму
10:29, 03 ноября 2009Крым
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Honda врезалась в дерево
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Симферопольском районе Крыма.
Авария произошла сегодня утром, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Honda Accord съехала в кювет и врезалась в дерево.
«Погибли отец и сын», - сообщили спасатели. Оба - из Симферополя.
Еще один симферополец госпитализирован в больницу.
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