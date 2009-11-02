Из-за гриппа Пенсионный фонд ограничил прием граждан в Крыму

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Крыму временно ограничило личный прием граждан из-за гриппа A/H1N1 в стране.

На официальном сайте крымского управления фонда размещено сообщение, призывающее граждан обращаться за консультациями и разъяснениями по вопросам пенсионного законодательства в письменной форме или по телефону.

Консультацию специалистов граждане могут получить по телефонам «горячей» линии в Симферополе: 62-03-52 – для пенсионеров, получающих гражданскую пенсию, и 52-14-48 – для военных пенсионеров и пенсионеров других силовых ведомств.

Тем временем, во многих крымских аптеках невозможно купить марлевые повязки и оксолиновую мазь. При этом на улицах Симферополя людей в масках – единицы.

На сегодня в Крыму не зарегистрировано ни одного заболевшего гриппом А/H1N1.