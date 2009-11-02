В Севастополе начинают подавать тепло населению

В Севастополе в связи с резким похолоданием с сегодняшнего утра началось подключение котельных с целью подачи теплоносителя населению, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя городской госадминистрации Мирослав САГАЙДАК.

Севастополь вступает в новый отопительный сезон практически без долгов за газ, если не брать во внимание долг «Севастопольской ТЭЦ».

Вместе с тем, по его словам, лимит газа городу выделен только на 10 дней, и все будет зависеть от того, как Севастополь сможет рассчитываться за энергоносители.

Сегодня же начальник Главного управления ЖКХ городской госадминистрации Владимир ХИБУЧЕНКО на аппаратном совещании сообщил, что город получил лимиты на природный газ на первую декаду ноября в объеме 6 млн. кубометров. «Что касается мазута и угля, то запас этого топлива в городе есть», - сказал он. По мнению начальника главного управления, в отопительный сезон Севастополь входит нормально.