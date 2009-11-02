Аудиторы Украины и России проверят госрасходы на охрану морей

Счетные палаты Украины и России начали совместную проверку эффективности государственных расходов на сохранение биоресурсов Азовского и Черного морей.

Как сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины, на сегодняшний момент оба государства расходуют огромные средства на сохранение, добычу и воссоздание биоресурсов, но насколько эти расходы являются эффективными, пока четкого ответа нет.

Представители счетных палат наметили график, в соответствии с которым состоятся как совместные, так и параллельные проверки в рамках каждого из государств.

Параллельный аудит проводится по плану работы на 2009-2011 годы специальной группы EUROSAI по использованию средств, выделенных на ликвидацию и предупреждение катастроф.

Координаторы аудита - Счетные палаты Украины и России.